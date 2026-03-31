I farmacisti scioperano | Condizioni e salari inaccettabili

In diverse regioni italiane, i farmacisti del settore privato hanno deciso di incrociare le braccia, denunciando condizioni di lavoro e salari ritenuti insufficienti. La protesta coinvolge rappresentanti di enti regionali e nazionali, che chiedono un intervento del Governo per migliorare le retribuzioni e le modalità di lavoro. La mobilitazione si inserisce in un quadro di tensioni più ampio sul settore farmaceutico e sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Filcams, Fisascat e Uiltucs in Consiglio regionale per chiedere sostegno e attenzione. Lavoratori incroceranno le braccia il 13 aprile con manifestazione nazionale a Roma “La Regione Umbria, la presidente, la Giunta e il Consiglio regionale, si facciano portavoce presso il Governo della condizione dei farmacisti del settore privato e sostengano una vertenza nazionale che riguarda non solo la qualità del lavoro, ma anche la qualità dei servizi ai cittadini e il futuro della sanità territoriale. La farmacia moderna funziona solo grazie alla professionalità di chi ci lavora. È tempo che questa professionalità venga riconosciuta e valorizzata”.... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - I farmacisti scioperano: "Condizioni e salari inaccettabili" Articoli correlati Parcheggio accanto al Centro Oncologico Modenese, “Condizioni inaccettabili”Tornano al centro dell'attenzione le condizioni dell'area di parcheggio situato accanto al Centro Oncologico Modenese, all'interno del perimetro del... Leggi anche: Milano-Cortina: Zanella, 'inaccettabili condizioni lavoro che mettono a rischio la vita' Una selezione di notizie su I farmacisti scioperano Condizioni e... Discussioni sull' argomento Farmacie private, sciopero proclamato per il rinnovo del contratto nazionale scaduto nel 2024; Germania, 25mila farmacisti mobilitati per lo sciopero di ieri. Ccnl farmacie private. Uiltucs: 360 euro di aumento, in linea con i farmacisti della GdoRinnovo contrattuale in stallo: i sindacati chiedono adeguamenti salariali comparabili a quelli già ottenuti nel commercio. quotidianosanita.it Mnlf risponde al Cermaf: Con liberalizzazioni stessa sicurezza e migliori condizioni per cittadini e farmacistiIl vicepresidente del Movimento Nazionale dei Liberi Farmacisti replica all’articolo con cui il presidente del Centro Ricerche sul Management Farmaceutico difendeva l’attuale sistema del servizio ... quotidianosanita.it Amianto, muffa, impianti scarsi: i sindacati protestano per le pessime condizioni di 3 caserme dei pompieri - facebook.com facebook Verso Bosnia-Italia: le condizioni del campo dello Stadio Bilino Polje @tancredipalmeri #Bosnia #Italia #Sportitalia x.com