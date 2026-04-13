I Dem si sono ridotti a festeggiare Magyar | alla sinistra resta solo il grottesco

Il partito di centrosinistra ha assistito a una diminuzione significativa dei propri membri, lasciando spazio a una figura politica di origine magiara che ha attirato l’attenzione. La situazione ha suscitato reazioni e commenti tra gli esponenti della sinistra, con alcune dichiarazioni che hanno accentuato il carattere insolito degli eventi recenti. La scena politica si presenta ora con un quadro più ridimensionato rispetto al passato, caratterizzato da tensioni e cambiamenti.

Roma, 13 aprile – E dunque, per intercessione del profeta Fratoianni, eccoci servito il miracolo di Pasqua fuori tempo massimo. Le “forse” progressiste – entità ectoplasmiche che vagano tra un salotto televisivo e un’assemblea di condominio morale – si sono rianimate. Il motivo del giubilo? La vittoria di Péter Magyar, campione del centrodestra cattolico, colonna del PPE e, fino a l’altro ieri, gran visir del sistema che oggi dicono di voler abbattere. La vittoria di Magyar festeggiata dalla sinistra. Assistere a questo orgiastico baccanale della sinistra nostrana è come osservare una processione di mangiapreti che, pur di non restare al buio, s’inginocchia davanti a un altare barocco e intona il Magnificat.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - I Dem si sono ridotti a festeggiare Magyar: alla sinistra resta solo il grottesco Referendum, Meloni pubblica il video dell'ex dem Ceccanti: "Perché votare Sì", lezione alla sinistra"Il professor Ceccanti, costituzionalista ed ex parlamentare del Partito Democratico, sicuramente non tacciabile di essere un mio sostenitore o... Lorenzo Pacini, giovane dem a sinistra di tutti i dem. Idee toste, non tutte da applausiLorenzo Pacini è un sunto umano dei “contrari” (ma non dei sinonimi) della parola “riformismo”.