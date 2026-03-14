Il video di un ex parlamentare del Partito Democratico, costituzionalista, viene pubblicato da un leader politico in cui spiega in modo chiaro e breve perché si dovrebbe votare Sì al referendum. La clip non presenta opinioni personali, ma si limita a mostrare le sue spiegazioni senza commenti aggiuntivi. La pubblicazione mira a comunicare un messaggio diretto sulla scelta referendaria.

"Il professor Ceccanti, costituzionalista ed ex parlamentare del Partito Democratico, sicuramente non tacciabile di essere un mio sostenitore o elettore, spiega in pochi secondi perché votare Sì al referendum. Un invito ad andare oltre appartenenze politiche e contrapposizioni ideologiche, guardando semplicemente al merito del quesito": Giorgia Meloni lo ha scritto in un post su X, pubblicando il video in cui l'esponente della sinistra, a favore del Sì, fa chiarezza sul voto al referendum del 22 e 23 marzo. Qualcosa che va al di là di ogni schieramento politico. "Noi siamo collocati nel centrosinistra, ma quando c’è un referendum si decide sul merito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum, Meloni pubblica il video dell'ex dem Ceccanti: "Perché votare Sì", lezione alla sinistra

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