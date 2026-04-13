I Cesaroni un ritorno che apre la porta della nostalgia
Il ritorno su Canale 5 de I Cesaroni spalanca un mondo di ricordi: sul nuovo numero di Novella 2000 in edicola, tutti i dettagli. I Cesaroni tornano in Tv ed è subito effetto nostalgia. Proprio come ci spiega la nostra Barbara Fabbroni, quando dice che «Una voce, una sigla, una scena familiare tornano a bussare alla porta della memoria». L’iconica serie Tv ambientata nel cuore della Garbatella, quartiere storico di Roma, si prepara a riprendersi la prima serata di Canale 5 da lunedì 13 aprile 2026, con la settima stagione intitolata per l’occasione I Cesaroni – Il ritorno, diretta da Claudio Amendola, anche protagonista nei panni di Giulio. I Cesaroni non erano solo una serie.🔗 Leggi su Novella2000.it
Cesaroni, folla alla Garbatella per il ritorno della serie: dal 13 aprile in tvIl 13 aprile ripartono i Cesaroni, grande attesa per il ritorno dell'amata serie, questa mattina il cast alla Garbatella.
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