Camila Giorgi è incinta | Nascerà in Europa Chi è il compagno della tennista che poi apre a un ritorno in campo

Da ilfattoquotidiano.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Camila Giorgi aspetta un bambino e ha annunciato che il parto avverrà in Europa. La tennista ha condiviso la notizia sui social, mostrando una foto con il pancione evidenziato, mentre il suo compagno la sostiene accanto a lei. La coppia si prepara a vivere questa nuova avventura, mentre la sportiva apre anche alla possibilità di tornare a giocare a tennis.

Camila Giorgi è in dolce attesa. L’ex tennista e naufraga nell’edizione 2025 dell'”Isola dei Famosi” fa sapere sui social di essere incinta. La 34enne lo svela in alcune storie di Instagram. “San Valentino in 3”, scrive a corredo di una foto con il nuovo compagno, il tennista argentino Andreas Pasutti. E a chi le chiede conferma della gravidanza risponde semplicemente: “Sì”. Se ha paura di perdere la forma fisica durante la gravidanza? “No” replica lei secca. Chi è il compagno di Camila Giorgi. L’ex stella del tennis mondiale (Canada Open e tre titoli Wta tra i traguardi raggiunti in carriera), era stata vista dai paparazzi lo scorso ottobre in compagnia di Pasutti, 30enne che su Instagram – dove conta poco più di 1900 follower – si definisce “tennis coach”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

