Lucca vibra di creatività | ‘Mal d’Arte’ espone giovani talenti tra follia e riflessione artistica fino al 22 febbraio

Lucca accoglie con entusiasmo la mostra ‘Mal d’Arte’ perché mette in mostra giovani talenti che esplorano il confine tra follia e creatività. La città si trasforma in un palcoscenico di espressioni artistiche innovative, con opere esposte in diverse location del centro storico. Tra le installazioni, spiccano lavori che riflettono emozioni intense e riflessioni profonde, attirando numerosi visitatori ogni giorno.

Lucca si Rinnova con ‘Mal d’Arte’: Giovani Artisti al Centro della Scena Culturale. Lucca è protagonista di una vivace rinascita artistica grazie alla mostra ‘Mal d’Arte – Follia e delirio’, un evento che vede giovani artisti e professionisti affermati esprimersi liberamente nel cuore del centro storico fino al 22 febbraio. L’esposizione, curata da studenti ed ex studenti del liceo artistico Passaglia, rappresenta una piattaforma per la creatività e un momento di riflessione sul ruolo dell’arte contemporanea. Dalle Aule del Passaglia a Spazio di Confronto Urbano. L’iniziativa, inaugurata l’8 febbraio nella sala di via del Molinetto, al piano terra dell’Auditorium della Fondazione Banca del Monte del Palazzo delle Esposizioni, testimonia un crescente interesse per le nuove leve dell’arte locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

