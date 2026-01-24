Torna il 9 maggio al Ridolfi di Firenze il Pegaso Meeting di atletica leggera

Il Pegaso Meeting di atletica leggera torna al Ridolfi di Firenze il 9 maggio. Dopo l’edizione del 23 luglio scorso, che ha visto la partecipazione di Leonardo Fabbri, l’evento riprende con un calendario dedicato agli appassionati di atletica, offrendo un’occasione per seguire le competizioni in un contesto sportivo di rilievo. L’appuntamento è un momento di approfondimento e passione per gli appassionati e gli atleti locali.

FIRENZE – Dopo l’edizione del 23 luglio scorso, nobilitata dalla presenza del campione di casa Leonardo Fabbri – che due mesi piu? tardi avrebbe conquistato la medaglia di bronzo nel lancio del peso ai Mondiali di Tokyo – il Pegaso Meeting di atletica leggera tornera? allo stadio Ridolfi di Firenze il 9 maggio. Gli organizzatori dell’Atletica Firenze Marathon hanno gia? definito il programma della manifestazione, confermata nel calendario del Challenger Continental Tour: 100, 400, 110 ostacoli, salto in lungo e lancio del peso in campo maschile; 100, 400, 1500 salto con l’asta, salto in lungo e lancio del martello in campo femminile.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Atletica leggera: Alexandru è quarto al meeting internazionale di Ancona. Casoni vince la sua serie negli 800 e fa il personale. L’ex campione Tilli elogia la prova di ZlatanNella prima giornata dei campionati regionali indoor allievi e juniores, i rappresentanti di Reggio Emilia hanno ottenuto diversi podi, senza però raggiungere vittorie complete.

Atletica leggera: Banca Reale title sponsor dell’"High Jump». Salti: Virtus a Firenze. Pieroni in evidenzaBanca Reale è il title sponsor dell'evento di atletica leggera

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Melloblocco torna dal 6 al 9 maggio. E premia chi arriva con i mezzi pubblici; Qui con te, il percorso dedicato alle famiglie in attesa e a quelle con bambini 0-3 anni; TEDxSondrio 2026: ultimi biglietti in vendita (e scelti tutti gli speaker); Emis Killa torna live, c'è la data per il concerto di Senigallia.

Melloblocco torna dal 6 al 9 maggio. E premia chi arriva con i mezzi pubbliciIscrizioni aperte online. Il raduno di bouldering Melloblocco promette novità. Lo spirito di festa intorno ai blocchi rimarrà invariato. montagna.tv

Zerocalcare torna a maggio 2026 su Netflix con Due Spicci, nuova serie animata abientata a Roma con Valerio Mastandrea ancora una volta nel cast. - facebook.com facebook