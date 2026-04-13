Hunger Games - L’alba sulla mietitura la saga torna alle origini con il nuovo prequel

Il secondo prequel della saga tratta dai romanzi di Suzanne Collins si concentrerà principalmente sulla storia degli eventi precedenti alla serie principale. La narrazione approfondirà il periodo delle origini, con dettagli sulla creazione dei territori e sui primi pionieri. La produzione si focalizza sulla rappresentazione di personaggi e momenti storici ancora sconosciuti, offrendo uno sguardo più approfondito sulla genesi del mondo di Hunger Games. La data di uscita e le modalità di distribuzione sono state annunciate di recente.

Il secondo prequel della saga tratta dai romanzi di Suzanne Collins si concentrerà principalmente sulla storia di Haymitch Abernathy, futuro mentore di Katniss Everdeen La Lionsgate ha pubblicato il nuovo trailer di Hunger Games - L'alba sulla mietitura, il secondo prequel della saga cinematografica, che riporterà al centro i celebri e macabri Giochi che hanno reso celebre questa storia, prima nei romanzi e successivamente anche sul grande schermo. Un ritorno alle origini per Hunger Games Con l'adattamento di L'alba sulla mietitura, la saga cinematografica è destinata a tornare alle sue origini perché riporta il racconto al cuore più crudo e spietato della storia: i Giochi e il loro significato politico e umano.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Hunger Games: L’alba sulla mietitura: svelato il titolo italiano e il primo poster del prequel su HaymitchLa macchina promozionale del nuovo capitolo di Panem entra ufficialmente nel vivo anche in Italia.

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