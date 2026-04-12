Hunger Games | L’alba sulla mietitura | svelato il titolo italiano e il primo poster del prequel su Haymitch

È stato svelato il titolo italiano e il primo poster del prequel di Hunger Games, intitolato

La macchina promozionale del nuovo capitolo di Panem entra ufficialmente nel vivo anche in Italia. Attraverso un post sui propri canali social, Notorious Pictures ha svelato il poster ufficiale e il titolo italiano della pellicola: Hunger Games: L’alba sulla mietitura (Hunger Games: Sunrise on the Reaping). L’annuncio conferma inoltre che l’attesa per le prime sequenze video sta per terminare, con il debutto del trailer ufficiale fissato per la giornata di domani. Il film ci riporterà indietro di 24 anni rispetto alle imprese di Katniss Everdeen, focalizzandosi sulla 50ª edizione degli Hunger Games, nota come la Seconda Edizione della Memoria.🔗 Leggi su Universalmovies.it

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Il nuovo promo di “Hunger Games: L’alba della mietitura” ci riporta ai personaggi iconici (ma anche alle new entry come Maya Hawke)Si avvicina la 50ª edizione degli Hunger Games e le probabilità sono sempre a favore dei fan di lunga data che non vedono l’ora di rivedere alcuni...

THE HUNGER GAMES: L'Alba sulla Mietitura (2026) Trailer ITA | Ralph Fiennes | Film d'Azione