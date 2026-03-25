La Camera di commercio Irpinia Sannio inaugura Isia l’assistente virtuale per le imprese
La Camera di commercio Irpinia Sannio ha annunciato l'apertura di Isia, un assistente virtuale sviluppato con intelligenza artificiale. Lo strumento permette di prenotare appuntamenti e avviare pratiche amministrative in modo più rapido e diretto. Isia è stato implementato per facilitare le operazioni quotidiane degli utenti presso l'ente.
Prenotare un appuntamento o avviare una pratica alla Camera di commercio Irpinia Sannio diventa più semplice grazie a Isia (Irpinia Sannio Intelligenza Artificiale), il nuovo chatbot basato su intelligenza artificiale. Accessibile da smartphone o computer, Isia fornisce risposte in tempo reale e garantisce supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, permettendo di gestire pratiche e appuntamenti anche quando gli uffici sono chiusi. La Camera di commercio Irpinia Sannio è tra le prime in Italia a introdurre un assistente virtuale di questo tipo, promuovendo l’adozione di tecnologie innovative tra le Micro, Piccole e Medie Imprese del territorio. ISIA permette di gestire interi flussi di servizio, rendendo l’accesso ai servizi camerali più rapido, intuitivo e immediato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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