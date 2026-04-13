Houseboat a Chioggia | giro in barca con aperitivo

Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, in occasione della Giornata del Turismo Fluviale del Veneto, a Chioggia si svolge un giro in barca a bordo di una houseboat. L'evento prevede una navigazione guidata e dimostrativa nel porto della città, senza altre attività annesse. La partecipazione è aperta a chi desidera provare questa esperienza senza prenotazione preventiva.

Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 — Nell'ambito della Giornata del Turismo Fluviale del Veneto, a Chioggia si sale a bordo di una houseboat per una navigazione dimostrativa guidata. Un'ora e mezza sull'acqua per scoprire il paesaggio lagunare, la biodiversità e le basi della navigazione.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Weekend sull’acqua a Venezia: tutte le esperienze tra houseboat, girolaguna e barcaSabato 18 e domenica 19 aprile 2026 la provincia di Venezia partecipa alla Giornata Regionale del Turismo Fluviale con un ricco calendario di... Bambina con la malaria a Chioggia, 12enne con febbre alta dopo un viaggio in Africa: è in terapia intensivaUna bambina di 12 anni di Chioggia è ricoverata in terapia intensiva nell’ospedale di Padova per una grave forma di malaria con febbre alta comparsa...