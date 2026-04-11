Weekend sull’acqua a Venezia | tutte le esperienze tra houseboat girolaguna e barca

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile 2026, la provincia di Venezia ospiterà una serie di eventi dedicati al turismo fluviale, in occasione della Giornata Regionale del Turismo Fluviale. Durante queste due giornate si svolgeranno diverse attività tra laguna, canali e fiumi, coinvolgendo visitatori e appassionati di esperienze sull’acqua. L’iniziativa offre l’opportunità di scoprire Venezia attraverso diversi mezzi, tra cui barche, houseboat e giri in laguna.

Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 la provincia di Venezia partecipa alla Giornata Regionale del Turismo Fluviale con un ricco calendario di attività tra laguna, canali e fiumi.Un territorio unico, dove l’acqua è protagonista assoluta: dalla laguna di Caorle alle vie d’acqua interne fino al. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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