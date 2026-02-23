Bambina con la malaria a Chioggia 12enne con febbre alta dopo un viaggio in Africa | è in terapia intensiva

Una bambina di 12 anni si trova in terapia intensiva a Chioggia dopo aver contratto la malaria, probabilmente durante il viaggio in Africa. La febbre alta e i sintomi gravi hanno richiesto un intervento tempestivo dei medici. I medici stanno monitorando attentamente il suo stato di salute. La bambina era rientrata da pochi giorni dall’Africa, dove ha incontrato diverse zanzare. La situazione resta critica e i medici cercano di stabilizzarla.

Una bambina di 12 anni di Chioggia è ricoverata in terapia intensiva nell’ospedale di Padova per una grave forma di malaria con febbre alta comparsa al rientro da un viaggio in Africa. I pediatri di Chioggia hanno avviato la terapia e disposto la centralizzazione a Padova. I sintomi di questa malattia possono includere febbre, mal di testa, spossatezza e dolori muscolari. Bambina ricoverata in terapia intensiva Una bambina di 12 anni residente a Chioggia (Venezia) è ricoverata in terapia intensiva a Padova per una grave forma di malaria. Secondo Il Gazzettino, la piccola era arrivata al pronto soccorso dell’ospedale della Navicella dopo alcuni giorni di febbre alta, con un quadro clinico giudicato critico dai medici. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Febbre alta dopo la vacanza: bambina di Chioggia ricoverata per malariaUna bambina di 12 anni di Chioggia ha sviluppato una febbre alta dopo le vacanze e ha bisogno di cure specializzate.

Torna dall’Africa con la famiglia: bimba 12enne di Chioggia colpita da malaria e ricoverata in ospedaleUna bambina di 12 anni di Chioggia si trova in terapia intensiva a Padova dopo aver contratto la malaria durante un viaggio in Africa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Venezia, bambina di 12 anni ricoverata: ha la malaria; Bambina colpita da malaria ricoverata in ospedale a Venezia; Bimba di Chioggia grave per la malaria; Bambina 12 anni colpita da malaria ricoverata in ospedale.

Malaria per una bambina di 12 anni: ricoverata a Padova, è graveUna bambina di 12 anni è stata trasferita ieri dall'Ospedale di Chioggia a quello di Padova ,per competenza pediatrica, dopo essere stata presa in carico e assistita con sospetto di malaria. La bambin ... msn.com

Bambina colpita da malaria ricoverata in ospedale a VeneziaUna bambina di 12 anni è stata trasferita sabato 21 febbraio dall'ospedale di Chioggia (Venezia) a quello di Padova per un sospetto caso di malaria. La bambina, residente a Chioggia, è giunta all'ospe ... tg24.sky.it

Bambina di 12 anni colpita dalla #malaria, era tornata da un viaggio in Africa. Quali sono i primi sintomi e come si contrae x.com

Chioggia: una bambina colpita da malaria assistita e poi inviata allOspedale di Padova Una bambina di 12 anni è stata trasferita ieri dall'Ospedale di Chioggia a quello di Padova, per competenza pediatrica, dopo essere stata presa in carico e assistita con so - facebook.com facebook