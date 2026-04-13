Hormuz il vicolo cieco degli USA | Trump è in trappola ha iniziato una guerra senza sapere come finirla

Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato di chiudere lo Stretto di Hormuz, un'area strategica per il transito di combustibili. Esperti hanno definito questa mossa come un

La minaccia del Presidente USA di chiudere lo Stretto di Hormuz è un "grido di frustrazione". Tecnicamente si tratterebbe di un'operazione impraticabile che esporrebbe gli Stati Uniti a rischi diplomatici enormi e a possibili errori di calcolo militari. L'analisi di Giuseppe Dentice.🔗 Leggi su Fanpage.it

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