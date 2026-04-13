Hopkinson Smith suona John Dowland Bari onora il maestro del Rinascimento

Il liutista statunitense Hopkinson Smith ha eseguito brani di John Dowland, in occasione del quattrocentenario della morte del compositore inglese del Rinascimento. La performance si è svolta a Bari, che ha dedicato un tributo al musicista di epoca rinascimentale, riconoscendo il contributo di Dowland alla musica antica. Smith, noto a livello internazionale per la sua interpretazione di questo genere musicale, ha suonato in un evento dedicato alla celebrazione del compositore inglese.

Tra i massimi interpreti internazionali della musica antica, il liutista newyorchese Hopkinson Smith rende omaggio a John Dowland, il grande compositore inglese del Rinascimento del quale ricorre il quattrocentesimo anniversario della morte. Il concerto, inserito nel programma dell’N&B Mareterra.🔗 Leggi su Baritoday.it E Rothko incontrò il Rinascimento: il maestro del colore in mostra a FirenzeFirenze – “Michelangelo è riuscito a ottenere proprio quella sensazione particolare che ricercavo: ha fatto sì che i visitatori abbiano l’impressione... Resurrezione Cremonese. A Parma suona il maestro. Doppio effetto Giampaolodi Luca Mignani Quattro giorni per salire in cattedra, riprendere in mano la bacchetta, portare via tre punti da Parma che pesano quintali in chiave...