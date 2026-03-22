Resurrezione Cremonese A Parma suona il maestro Doppio effetto Giampaolo

Dopo 104 giorni di digiuno, la Cremonese torna a vincere in trasferta con una vittoria contro il Parma. Il tecnico Giampaolo ha guidato la squadra in questa partita, ottenendo tre punti fondamentali per la classifica. La partita ha visto il ritorno in panchina di Giampaolo e il suo impatto si è fatto subito sentire sul risultato finale.

di Luca Mignani Quattro giorni per salire in cattedra, riprendere in mano la bacchetta, portare via tre punti da Parma che pesano quintali in chiave salvezza e che mancavano da 104 lunghissimi giorni: musica, “maestro” Giampaolo. L’ex Lecce, ufficializzato mercoledì subito dopo l’esonero di Davide Nicola, si è calato a dir poco alla svelta nella parte. Addio al 3-5-2, in primis. I soli Audero, Luperto, Maleh e Bonazzoli superstiti rispetto all’ultima uscita costata un poker dalla Fiorentina. Pressing alto e possesso (63% a fine primo tempo), all’inizio. Nel finale (quasi) tutti dietro compatti. Morale: 2-0 al Tardini. E due gol insieme non si vedevano dall’8 gennaio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Resurrezione Cremonese. A Parma suona il maestro. Doppio effetto Giampaolo Articoli correlati Effetto Giampaolo: la Cremonese sbanca Parma 0-2Cremona, 21 marzo 2026 – Non poteva iniziare meglio la seconda avventura di Marco Giampaolo sulla panchina della Cremonese. Parma Cremonese 0-1: l’effetto Giampaolo funziona. Al Tardini decide MalehThuram in letargo, addio all’Inter in estate? Ausilio ha registrato l’interesse di questi club. Altri aggiornamenti su Resurrezione Cremonese Giampaolo parte col botto: colpaccio della Cremonese a ParmaParma-Cremonese Fantacalcio: la cronaca, il tabellino ed i voti per il Fantacalcio della partita della trentesima giornata di Serie A Enilive 2025/2026 ... fantacalcio.it Colpo Giampaolo, la Cremonese vince 2-0 a Parma ed è quartultimaScontro salvezza infuocato. Alle ore 15, allo stadio Tardini, nell'anticipo della 30esima giornata di campionato, cade 0-2 il Parma di Carlos Cuesta contro la Cremonese del nuovo allenatore, Marco Gia ... calciomercato.com