A Firenze, un'importante mostra mette a confronto le opere di Rothko con quelle del Rinascimento. L'esposizione presenta dipinti e studi che evidenziano i legami tra il maestro del colore e le tecniche rinascimentali. La mostra si svolge in un contesto che permette di apprezzare le influenze e le differenze tra le due epoche artistiche. L'evento è aperto al pubblico fino a una data da definirsi.

Firenze – “Michelangelo è riuscito a ottenere proprio quella sensazione particolare che ricercavo: ha fatto sì che i visitatori abbiano l’impressione di essere imprigionati dentro una stanza in cui le porte e le finestre sono murate cosicché non resta loro che sbattere la testa contro il muro per l’eternità”. È il 1966 e per Mark Rothko c he si aggira nel Vestibolo della Biblioteca Laurenziana progettata dal Buonarroti, quello è il secondo viaggio a Firenze. La sua prima folgorazione, quasi un’epifania, risaliva al 1950, nel Museo di San Marco al cospetto degli affreschi del Beato Angelico, dove trovò un’atmosfera devozionale che portava alla spiritualità che andava cercando. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E Rothko incontrò il Rinascimento: il maestro del colore in mostra a Firenze

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Aspettando #RothkoAFirenze L’allestimento della mostra è ormai ultimato. Negli ultimi mesi e in queste ultime settimane oltre 150 persone hanno lavorato per realizzare una delle più importanti mostre mai dedicate a Mark Rothko. Lo staff di Palazzo Strozzi, d - facebook.com facebook