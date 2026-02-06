Il Napoli aveva tentato di prendere Holm, ma il calciatore svedese aveva già deciso di firmare con la Juventus. La trattativa tra il club partenopeo e il giocatore si è interrotta quando Holm ha confermato la sua scelta in favore dei bianconeri. La Juventus, quindi, ha chiuso l’affare senza troppi problemi, lasciando il Napoli a mani vuote.

Holm Juventus, nuovo retroscena di calciomercato: il Napoli ci ha provato, ma il calciatore svedese aveva già dato la parola ai partenopei. Il mercato invernale della Juventus ha regalato colpi di scena e innesti mirati, ma dietro ogni trasferimento riuscito si nasconde spesso una trama fitta di contatti e duelli sottotraccia con le altre big. È il caso dell’operazione che ha portato lo svedese ex Bologna alla corte di Luciano Spalletti. Sul proprio canale YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha svelato un interessante retroscena riguardo l’affare Holm, confermando come il calciatore fosse finito nel mirino di diverse società di prima fascia prima di approdare a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Holm Juventus, spunta un retroscena: questa big di Serie A ci ha provato per lo svedese. Ma il giocatore aveva già dato la parola ai bianconeri

Approfondimenti su Holm Juventus

La Juventus ha chiuso l’accordo con Holm, il centrocampista svedese, che già si prepara a vestire la maglia bianconera.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Holm Juventus

Argomenti discussi: Calciomercato: a sorpresa la Juventus ci prova per un grande ex bomber della A, ecco chi è. Boga-Holm, affari fatti: il punto; Le notizie di calciomercato del 1 febbraio 2026: la Juve prende Boga e Holm. Zaragoza è della Roma; Calciomercato Juve, exit strategy Joao Mario per svoltare: spunta l'idea scambio!; UFFICIALE | Scambio Holm-Joao Mario: le cifre definitive dell'affare tra Juventus e Bologna.

Holm Juventus: perché i bianconeri vogliono portare a Torino l’esterno del Bologna. Lo svedese piace a Torino da anniHolm Juventus: perché i bianconeri vogliono portare a Torino l’esterno del Bologna. Lo svedese piace a Torino da anni L’asse di mercato tra Torino e Bologna è diventato improvvisamente rovente. La Juv ... juventusnews24.com

Holm alla Juventus, lo svedese è ormai un giocatore bianconero. Arriva dal Bologna con la formula del prestito con diritto di riscattoHolm alla Juventus, lo svedese è ormai un giocatore bianconero. Arriva dal Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto Il calciomercato invernale della Juventus si chiude con un botto ... juventusnews24.com

Calcio in Pillole. . Boga e Holm sono stati gli ultimi due acquisti in casa Juventus. Siete convinti dei loro acquisti #Juventus #tifosi #calcioinpillole facebook

Primo allenamento alla #Juventus per #Boga e #Holm. x.com