Alle Olimpiadi di Pechino, le azzurre dell’hockey su ghiaccio affrontano il Giappone nel terzo match del girone B. Le ragazze italiane sanno che questa partita può essere decisiva per avanzare ai quarti di finale. La tensione è alta e ogni azione conta, mentre le tifoserie seguono con attenzione questa sfida diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, terzo impegno delle azzurre nel gruppo B del torneo Olimpico di hockey su ghiaccio femminile. Le azzurre guidate dall’head coach Bouchard daranno tutto contro le nipponiche per restare in corsa per i quarti di finale, obiettivo già raggiunto dalla Svezia. Appuntamento alle 12.10 per Mattivi e compagne, in una Milano Rho Ice Arena che ribollirà di passione. Il match contro le asiatiche sposterà l’ago della bilancia in un senso o nell’altro per le italiane nella corsa ai quarti di finale. Nel girone B sono tre i posti a disposizione per i playoff, ed attualmente le azzurre occupano la terza posizione dopo il successo ottenuto ai danni della Francia e la sconfitta contro le fortissime svedesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Giappone, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: vincere per sognare i quarti

Approfondimenti su Italia Giappone

Questa mattina si gioca la partita tra Italia e Giappone nel torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi.

Questa mattina si è giocata la partita tra Italia e Francia di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Italia Giappone

Argomenti discussi: Italia-Giappone oggi hockey ghiaccio femminile, Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming; Dove vedere le Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e in streaming; Milano Cortina 2026: per l’Italia dell’hockey femminile cruciale la sfida col Giappone; Troppo forte la Svezia: l'Italia crolla 6-1 nel secondo match.

LIVE Italia-Giappone, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: vincere per sognare i quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, terzo impegno delle azzurre nel gruppo B del ... oasport.it

Italia-Giappone oggi hockey ghiaccio femminile, Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streamingSiamo pronti per vivere una partita di capitale importanza per la nazionale italiana femminile di hockey ghiaccio nel suo percorso ai Giochi Olimpici ... oasport.it

MilanoCortina2026 - MEDAGLIERE Italia al Comando, in coabitazione con Giappone e Norvegia, al termine della prima giornata. #notizie #valdagri #press facebook

Omaggio all'Italia dal Giappone Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, tutti gli atleti giapponesi hanno sfilato sventolando la doppia bandierina: quella del Sol Levante e i tricolori italiani per rendere omaggio al Paese ospitante #HomeOfT x.com