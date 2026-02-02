Don Giovanni Gatto la supplica al Papa per tornare laico | Ho avuto delle relazioni con due donne Non ho avuto un tempo congruo di riflessione

Don Giovanni Gatto, sacerdote di Montebelluna, ha scritto al Papa chiedendo di tornare laico. Nella lettera racconta di aver avuto relazioni con due donne e ammette di non aver avuto abbastanza tempo per riflettere prima di scegliere la vita consacrata. Ora si dice convinto che la sua vocazione non sia stata pienamente fondata e che il celibato rappresenti un peso troppo grande per lui.

MONTEBELLUNA - «La mia scelta vocazionale non è fondata pienamente. Inoltre mi rendo conto che non riesco a rimanere fedele al celibato, avendo un forte bisogno, per il mio bene e serenità, di avere una donna al mio fianco». Si chiude così la lettera indirizzata a Papa Leone XIV da don Giovanni Gatto, il sacerdote cinquantunenne originario di Montebelluna che ha deciso di rinunciare al sacerdozio. Nella supplica al Pontefice il prete ammette di avere avuto già due relazioni e di desiderare di farsi una famiglia. La supplica Una lunga lettera, dalla quale traspare tutto il dissidio interiore che l'uomo si è portato dentro non solo nell'ultimo anno sabbatico, ma più in generale fin dall'adolescenza e dall'infanzia, turbate, come aveva già raccontato anni fa, anche da esperienze traumatiche. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

