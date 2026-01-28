Trapianto di fegato con due semplici fori sull' addome del paziente

Nella giornata di oggi, a Padova, è stato eseguito il primo trapianto di fegato completamente robotico. Il chirurgo ha praticato due semplici fori sull’addome del paziente e ha portato a termine l’intervento con l’ausilio della tecnologia robotica. È un passo avanti importante per la medicina italiana, che apre nuove possibilità per i trapianti meno invasivi. L’operazione segue l’esperienza di Modena e mostra come le tecniche innovative possano migliorare i risultati e ridurre i tempi di recupero.

E' il primo caso al mondo. Ad eseguirlo l'équipe del professor Umberto Cillo dell'Azienda Ospedale Università Padova. La sfida enorme è stata realizzare un intervento ad elevatissima complessità, proteggendo l'organo durante tutte le fasi dell'impianto È stato eseguito anche in Azienda Ospedale Università Padova il primo trapianto di fegato completamente robotico sulla scorta dell'esperienza di Modena di qualche tempo fa. A Padova però per la prima volta al mondo l'équipe del professor Umberto Cillo, direttore Chirurgia epatobiliopancreatica e dei Trapianti di fegato, ha trapiantato un organo completamente protetto da una macchina da perfusione durante l'impianto.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Padova Università Capodanno in sala operatoria a Verona: eseguito un trapianto di fegato oltre la mezzanotte A Verona, durante la notte di Capodanno, al Polo Confortini si è svolto un trapianto di fegato oltre la mezzanotte. HIV, remissione duratura per il settimo paziente al mondo. Trapianto con cellule staminali per trattare la leucemia La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Trapianto di fegato completamente robotico da donatore vivente | TVQUI, 15/9/25 Ultime notizie su Padova Università Argomenti discussi: Cirrosi e trapianto di fegato, la sfida silenziosa delle infezioni. Da Bergamo le nuove strategie di cura; Martina: Il trapianto di fegato a due anni, ma ora mio figlio vive come gli altri bambini; L'American Liver Foundation ha ospitato un briefing sul cancro al fegato a Capitol Hill; Ospedale Papa Giovanni, papà dona un rene e parte del fegato alla figlia di sette anni: primo caso in Italia. Lui: È una gioia vederla giocare come tutti gli altri bambini. Trapianto di fegato con una tecnica completamente robotica: primo caso al mondo. Stefani: « Varcata una nuova frontiera»PADOVA - Eseguito a Padova il primo trapianto di fegato completamente robotico con un organo protetto da una macchina da perfusione durante l'impianto. La tecnica costituisce un unicum ... ilgazzettino.it A Padova trapianto di fegato con tecnica innovativa completamente robotica(ANSA) - PADOVA, 28 GEN - È stato eseguito con successo, in Azienda Ospedale Università Padova, il primo trapianto di fegato completamente robotico con organo protetto da macchina da perfusione durant ... msn.com I reni di Jonathan sono stati donati a due adolescenti, il fegato permetterà un doppio trapianto regalando una nuova vita a due bimbi di 3 e 4 anni. È stato donato anche il cuore. facebook

