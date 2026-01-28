Trapianto di fegato con due semplici fori sull' addome del paziente
Nella giornata di oggi, a Padova, è stato eseguito il primo trapianto di fegato completamente robotico. Il chirurgo ha praticato due semplici fori sull’addome del paziente e ha portato a termine l’intervento con l’ausilio della tecnologia robotica. È un passo avanti importante per la medicina italiana, che apre nuove possibilità per i trapianti meno invasivi. L’operazione segue l’esperienza di Modena e mostra come le tecniche innovative possano migliorare i risultati e ridurre i tempi di recupero.
E' il primo caso al mondo. Ad eseguirlo l'équipe del professor Umberto Cillo dell'Azienda Ospedale Università Padova. La sfida enorme è stata realizzare un intervento ad elevatissima complessità, proteggendo l'organo durante tutte le fasi dell'impianto È stato eseguito anche in Azienda Ospedale Università Padova il primo trapianto di fegato completamente robotico sulla scorta dell'esperienza di Modena di qualche tempo fa. A Padova però per la prima volta al mondo l'équipe del professor Umberto Cillo, direttore Chirurgia epatobiliopancreatica e dei Trapianti di fegato, ha trapiantato un organo completamente protetto da una macchina da perfusione durante l'impianto.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
