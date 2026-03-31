Nuovo appalto per i servizi CUP dell' Asl da domani via alle attività senza disagi per l' utenza

Da domani entrerà in vigore il nuovo appalto per i servizi CUP dell'Asl di Frosinone, con le attività che proseguiranno senza interruzioni per gli utenti. Durante il passaggio di gestione, non sono stati segnalati disagi né interruzioni nelle prenotazioni sanitarie. I posti di lavoro coinvolti sono stati mantenuti, secondo quanto comunicato in un confronto istituzionale.

Nessuna interruzione per le prenotazioni sanitarie e posti di lavoro salvi. È questo il risultato del confronto istituzionale che ha accompagnato il cambio di gestione dei servizi CUP (Centro Unico di Prenotazione) della ASL di Frosinone. A partire da domani, 1° aprile 2026, le attività prenderanno regolarmente il via sotto la nuova conduzione, assicurando la piena operatività degli sportelli. L'operazione è stata congiuntamente annunciata dalla ASL di Frosinone e dalle Organizzazioni Sindacali del territorio (Fp Cgil, Filcams Cgil, Cisl Fp, Fisascat Cisl, Uil Fp). Le trattative si sono basate su un duplice obiettivo, definito raggiunto dalle parti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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