Centro di Salute Mentale di Airola la manager dell’Asl Spinosa rassicura l’utenza

La manager dell’ASL ha confermato che al Centro di Salute Mentale di Airola non ci sono problemi di assistenza e che i servizi continuano a funzionare regolarmente. Ha aggiunto che non si registrano effetti negativi sulla popolazione di assistiti e che non ci sono interruzioni nel servizio. La comunicazione mira a rassicurare gli utenti sulle condizioni attuali della struttura.

"Non c'e nessun impatto negativo o assenza di assistenza si sta riverberando sulla popolazione di assistiti". Sulla chiusura del Centro di Salute Mentale di Airola e sul paventato spostamento del servizio a Puglianello, la manager dell'Asl, Tiziana Spinosa, nel corso dell'incontro pubblico da lei stessa in detto sui temi della prevenzione della malattia femminile, ha tenuto a rassicurare Istituzioni e cittadini e a fare chiarezza sulle criticità. Il servizio previsto a Puglianello sarà temporaneo in attesa che il paese caudino trovi la giusta soluzione. La manager ha sottolineato: "Non c'è un trasferimento in atto. I pazienti non sono ricoverati ad Airola.