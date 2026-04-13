Hiljemark Pisa panchina in bilico! Valutazioni in corso | 6 partite per meritarsi la conferma

Il tecnico del Pisa si trova in una posizione incerta dopo sei partite senza vittorie, con la società che sta valutando il suo operato in vista delle prossime gare. La squadra ha raccolto pochi punti nelle ultime uscite e la possibilità di un cambio sulla panchina viene ancora presa in considerazione. La dirigenza sta monitorando attentamente i risultati e le prestazioni prima di decidere il futuro dell’allenatore.

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