Alberto Gilardino lascia il Pisa dopo l’esonero arrivato nel weekend. Il saluto è stato amaro, ma pieno di significato, mentre il club sceglie Hiljemark per la panchina. Gilardino si congeda dopo una breve avventura, lasciando il segno tra i tifosi.

Saluto amaro e carico di significato da parte di Alberto Gilardino dopo l’esonero arrivato nel weekend. L’ex tecnico del Pisa ha affidato a Instagram il suo messaggio di commiato, poche parole che chiudono l’esperienza toscana dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo: «Le cadute che ci educano nella gratitudine e ai sogni che torneranno più potenti. Buona fortuna Pisa». La decisione del club è già stata resa operativa. Il Pisa ha individuato il nuovo allenatore: sarà Oscar Hiljemark, ex centrocampista e già in panchina con Genoa e Palermo. Scelta immediata per dare continuità al progetto e voltare pagina senza traghettatori. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Gilardino saluta Pisa, scelto Hiljemark per la panchina

