Pisa SC | Oscar Hiljemark è il successore di Gilardino sulla panchina nerazzurra

La Pisa SC ha trovato il nuovo allenatore. Dopo due giorni di trattative, la società ha deciso di affidare la panchina a Oscar Hiljemark, che prende il posto di Alberto Gilardino. La scelta è arrivata dopo un'intensa serie di incontri tra i dirigenti, che hanno valutato diverse opzioni e proposte. Ora si attende solo l’ufficialità, ma la decisione sembra ormai definitiva.

Le ultime 36 ore nerazzurre sono scorse via in un turbinio di telefonate, incontri, suggestioni, proposte, rifiuti, fino ad approdare all'accordo che definisce il futuro prossimo dello Sporting Club: la dirigenza ha individuato il successore di Alberto Gilardino. La panchina del Pisa verrà affidata al 33enne svedese Oscar Hiljemark, proveniente dal club scandinavo dell'Elfsborg. Si tratta di una ‘vecchia’ conoscenza del calcio italiano, nel quale ha indossato con buoni risultati le maglie di Palermo e Genoa, arrivando a collezionare 99 presenze in Serie A. Dopo l'esperienza italiana la carriera dell'ex centrocampista è proseguita in Grecia, Russia e Danimarca, fino al ritiro dal professionismo avvenuto a soli 28 anni a causa di una serie di gravi infortuni.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Pisa SC

Il Pisa ha deciso di puntare su Andreas Hiljemark come nuovo allenatore.

Il Pisa ha annunciato ufficialmente l’esonero di Alberto Gilardino dopo la sconfitta contro il Sassuolo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Pisa SC

Argomenti discussi: Esclusiva Calciomercato Pisa. La società sceglie Oscar Hiljemark, l'allenatore avrebbe accettato la panchina nerazzurra; Pisa, dopo l’esonero di Gilardino si pesca in Svezia. È un ex Genoa e Palermo; Nuovo allenatore Pisa spunta un nome a sorpresa per la panchina! E’ stato in Serie A le ultimissime.

Pisa, tutti i nomi sondati per il dopo-Gilardino: il più vicino alla panchina è HiljemarkLa svolta è maturata nelle ultime ore e porta una firma inattesa. Il Pisa ha individuato in Oscar Hiljemark il profilo a cui affidare la guida. tuttomercatoweb.com

Pisa, scelto Hiljemark per la panchina: accordo vicinoIl Pisa ha scelto il sostituto di Alberto Gilardino, individuando in Oscar Hiljemark il profilo ideale per la propria panchina. Dopo il mancato accordo per Marco Giampaolo, i dirigenti nerazzurri hann ... fantacalcio.it

Il Pisa ha scelto il sostituto di Alberto Gilardino: Oscar Hiljemark! L’ex centrocampista di Genoa e Palermo deve risolvere il contratto con l’Elfsborg. #pisa #hiljemark #calciomercato x.com

Calciomercato Pisa, chi è Oscar Hiljemark e come è maturata l’idea di diventare il nuovo allenatore del Pisa - facebook.com facebook