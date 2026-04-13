Hernan Bas a Ca’ Pesaro | The Visitors tra turismo e identità
Dal 7 maggio al 30 agosto 2026, presso la Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro a Venezia, sarà possibile visitare la mostra di Hernan Bas intitolata “The Visitors”. L’esposizione propone una serie di opere dell’artista che saranno presentate negli spazi storici della galleria, coinvolgendo i visitatori in un percorso tra arte e temi legati all’identità e al turismo.
Dal 7 maggio al 30 agosto 2026, a Venezia, Hernan Bas presenta “The Visitors” negli spazi di Ca’ Pesaro – Galleria Internazionale d’Arte Moderna.La mostra riunisce oltre trenta nuovi dipinti all’interno di un’installazione immersiva realizzata appositamente per il museo. Al centro del progetto ci.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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