Hernan Bas a Ca’ Pesaro | The Visitors tra turismo e identità

Dal 7 maggio al 30 agosto 2026, presso la Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro a Venezia, sarà possibile visitare la mostra di Hernan Bas intitolata “The Visitors”. L’esposizione propone una serie di opere dell’artista che saranno presentate negli spazi storici della galleria, coinvolgendo i visitatori in un percorso tra arte e temi legati all’identità e al turismo.