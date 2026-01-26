Migrazioni turismo e identità della Puglia | Cross Road a Mesagne l' evento finale

Il 29 gennaio 2026, presso l'auditorium del Castello di Mesagne, si svolgerà l’evento finale di “Cross Road - Crocevia di Popoli”. Questa rassegna interculturale, promossa dalla Cooperativa Sociale Se Puede, affronta temi legati alle migrazioni, al turismo e all’identità della Puglia, offrendo uno spazio di confronto e riflessione sulla storia e le memorie collettive della regione.

L'incontro, dal titolo “Dalle partenze agli approdi: la Puglia tra luce e ombra”, prende spunto dal libro “Puglia. The Passenger. Per esploratori del mondo” e vedrà il confronto tra Leonardo Palmisano e Pierangelo Argentieri, moderato dal giornalista Cosimo Saracino. Un confronto aperto sulle opportunità e sulle contraddizioni di questo percorso, tra sviluppo, identità e sostenibilità sociale. Cross Road ha attraversato i territori di San Michele Salentino, Villa Castelli e Mesagne, coinvolgendo cittadini, scuole e associazioni in un percorso di ascolto e narrazione partecipata. La tappa finale di Mesagne rappresenta un momento di sintesi e riflessione pubblica sul futuro della regione.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su cross road

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su cross road

Argomenti discussi: Turismo delle radici: a Pinerolo un convegno dedicato ai viaggi di riscoperta e di ritorno; Porti e frontiere: sette incontri per leggere la storia giuliana tra migrazioni, identità e memorie; A MESAGNE ARRESTO IN FLAGRANZA PER DETENZIONE DI COCAINA In evidenza; Alto Adige, le Opzioni del 1939 diventano un modello per studiare le grandi migrazioni.

CROSS ROAD, a Mesagne l’evento finale: un dialogo su migrazioni, turismo e identità della PugliaSi terrà mercoledì 29 gennaio, alle ore 18.00, presso l’Auditorium del Castello di Mesagne, l’evento conclusivo di CROSS ROAD – Crocevia di Popoli, rass ... brundisium.net

Migrazioni e identità, via libera al bilancio: 300mila euro per i piemontesi nel mondoTORINO – La Terza Commissione regionale, presieduta da Claudio Sacchetto, ha esaminato e approvato a maggioranza il Documento di economia e finanza regionale (Defr) e il Bilancio di previsione 2026-20 ... quotidianopiemontese.it

La giovane Irene Leardini, originaria di Rimini ma oltre 15 anni nella capitale britannica per lavoro, è stata investita e uccisa un camion mentre percorreva la New Cross Road, nel sud della città - facebook.com facebook