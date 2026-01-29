Keir Starmer si trova a Pechino per incontrare i rappresentanti cinesi. Arrivato con parole misurate, ha parlato di cooperazione pragmatica e realismo strategico, evitando di promettere troppo. La sua visita arriva in un momento di tensione tra Pechino e Washington, e il leader laburista sembra voler mantenere un equilibrio tra le grandi potenze. La strada verso un accordo sembra ancora lunga, ma Starmer punta a mostrare un’immagine di dialogo e collaborazione concreta.

Keir Starmer è arrivato a Pechino con un lessico studiato al millimetro: cooperazione pragmatica, realismo strategico, dialogo senza illusioni. È il linguaggio che serve quando si parla con la Cina senza voler apparire né ingenui né ostili. Ma il vero destinatario di quel vocabolario non siede solo nella Grande Sala del Popolo. Sta anche a Washington, dove Donald Trump ha riportato l’imprevedibilità al centro dei rapporti con gli alleati, e a casa: un Paese stanco, nervoso, sempre più scettico verso la capacità del nuovo governo laburista di rimettere ordine nel caos britannico. La visita di Starmer in Cina non è un ritorno sentimentale all’era dell’“età dell’oro” sino-britannica, né un’improvvisa conversione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tra Xi e Trump: cosa c'è dietro la mossa cinese di Keir Starmer

Approfondimenti su Xi Trump

Il Giappone sta rafforzando la propria difesa nella regione, spostando missili terra-aria potenziati e aumentando la presenza militare sull'isola di Yonaguni, a breve distanza da Taiwan.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Xi Trump

Argomenti discussi: Trump vs Xi | La competizione tra Cina e Stati Uniti, e l’ordine mondiale sospeso; Perché Xi ha decapitato le Forze armate; Starmer in Cina da Xi Jinping: Vitale lo sviluppo dei legami tra Londra e Pechino; Trump minaccia il Canada: Se firma un accordo con Xi, nuovi dazi al 100%.

Starmer a Pechino da Xi: Cina e Regno Unito costruiranno una relazione più sofisticata. Effetto Trump e turbolenze mondialiVisita importantissima nell'attuale complicato scenario geopolitico a livello mondiale. A Pechino si sono incontrate due delle più grandi potenze: Cina e Regno Unito. La visita del primo ministro Keir ... affaritaliani.it

Perché Xi ha decapitato le Forze armateL’estromissione di Liu Zhenli e Zhang Youxia, numero due dell’Esercito popolare di liberazione, cela lotte di potere e dubbi sulla prontezza della Cina alla ... limesonline.com

Xi Jinping: cooperazione fra Cina e GB fungerà da apripista Nella mattinata del 29 gennaio, presso il Palazzo dell’Assemblea del Popolo a Beijing, il presidente cinese, Xi Jinping, si è incontrato con il primo ministro britannico, Keir Starmer, in visita ufficiale in facebook

Starmer ironizza sugli occhiali di Macron Il primo ministro britannico Keir Starmer ha scherzato sugli occhiali da sole indossati da Emmanuel Macron nei giorni scorsi a Davos. #Starmer #Macron #Londra #Davos #WEF #UK #Francia #RegnoUnito x.com