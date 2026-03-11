hamelin di factory compagnia transadriatica racconta domenica 15 marzo al dalla di manfredonia la storia del pifferaio magico

Domenica 15 marzo al teatro “Dalla” di Manfredonia viene rappresentato “Hamelin” della Factory Compagnia Transadriatica, uno spettacolo che narra la storia del Pifferaio Magico. La produzione mette in scena una rilettura della celebre fiaba, portando in scena attori e musicisti che reinterpretano le vicende attraverso una messa in scena coinvolgente e suggestiva. La rappresentazione invita il pubblico a immergersi in un racconto senza parole.

Domenica 15 marzo, alle ore 18.00, andrà in scena “Hamelin”, uno spettacolo di Factory Compagnia Transadriatica, per la regia di Tonio De Nitto e la drammaturgia di Riccardo Spagnulo, che prende spunto dall’enigma dei bambini scomparsi nella fiaba del Pifferaio Magico. La storia del pifferaio di Hamelin è ancora avvolta nel mistero. Hamelin è il nome di una cittadina al nord della Germania dove leggenda e realtà si son fuse centinaia di anni fa, dove diverse ipotesi non hanno mai risolto il mistero della sparizione di 130 bambini, come riportato nella targa affissa sulla cosiddetta casa dell’accalappia topi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

