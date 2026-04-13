Hailey Bieber col mini dress in pizzo e raso al Coachella lancia il trend Ma a chi sta bene quel vestito? Spoiler | a tutte

Al Coachella 2026, i social media sono stati dominati da una figura nota nel mondo dello spettacolo. La influencer ha sfoggiato un mini dress in pizzo e raso, attirando l’attenzione di molti utenti online. La scelta dell’outfit ha scatenato numerosi commenti e discussioni tra gli appassionati di moda, che si sono chiesti a chi possa adattarsi quel tipo di vestito. La presenza della influencer ha comunque acceso i riflettori sulla sua presenza all’evento musicale.

Al Coachella 2026, i social media hanno un’unica, indiscussa protagonista: Hailey Bieber. La modella e imprenditrice ha fatto un vero e proprio bagno di folla tra i fan, e in queste ore foto e video della sua apparizione nel deserto californiano stanno letteralmente invadendo ogni su Instagram, TikTok e X. Non è certo una sorpresa: Hailey si riconferma ancora una volta l’assoluta “It Girl” e icona di stile di questa generazione, capace di trasformare in oro (e in un trend virale istantaneo) tutto ciò che indossa. Visualizza questo post su Instagram Il look di Hailey: un capolavoro vintage. Il Coachella Valley Music and Arts Festival non è solo uno degli eventi musicali più attesi dell’anno.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Hailey Bieber col mini dress in pizzo e raso al Coachella lancia il trend. Ma a chi sta bene quel vestito? Spoiler: a tutte Leggi anche: Volti perfetti e un’estetica immediatamente riconoscibile, quella del brand di Hailey Bieber: su Instagram spopola il trend “Rhode Girl”. Ma non si tratta di modelle, bensì, di immagini fake di un’app di intelligenza artificiale Il momento più virale dei Grammy 2026? Lo sguardo di Hailey Bieber per il marito Justin BieberA questo momento, si sono poi aggiunte le foto di backstage in cui la coppia non fa altro che scambiarsi occhiate complici e sorrisi, dimostrando che...