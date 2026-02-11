La modella americana Hailey Bieber diventa il nuovo volto globale di DKNY per la collezione Autunno. La casa di moda newyorkese ha scelto lei per rilanciare il brand, puntando su un’immagine fresca e moderna. La campagna sta già facendo parlare, conquistando Google e Instagram con le sue immagini. È un vero e proprio reboot in stile newyorkese, che promette di portare un vento nuovo nel mondo della moda.

DKNY ha fatto la sua mossa più intelligente dell’anno: scegliere Hailey Bieber come nuovo volto globale per la campagna Autunno. Non è solo un casting, diciamocelo, è un posizionamento. Il reboot DKNY passa da Hailey Bieber, dopo Kaia Gerber e Lila Moss. DKNY sta vivendo un reset strategico e questa campagna è il capitolo più forte finora. Dopo Kaia Gerber e Lila Moss, il brand sceglie una figura che incarna perfettamente il mix maschilefemminile che ha sempre definito l’estetica newyorkese. Hailey indossa blazer strutturati sopra camicie bianche crisp, denim rilassato, varsity jacket con lettering neon, cappotti faux fur neri profondi e bomber in pelle marrone sleek. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Hailey Bieber nuovo volto globale DKNY Autunno: il reboot newyorkese che conquista Google (e Instagram)

