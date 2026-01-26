Il trend “Rhode Girl” su Instagram mette in evidenza come l’intelligenza artificiale, attraverso l’app MIUai, permetta di creare immagini di volti fake con uno stile distintivo. Queste immagini, caratterizzate da accessori come patch, berretti e caschi rosa cartoon, sono diventate virali, riflettendo l’estetica riconoscibile del brand di Hailey Bieber. Un esempio di come la tecnologia possa influenzare l’immaginario visivo senza coinvolgere modelle reali.

S otto i riflettori è l’ app di intelligenza artificiale MIUai, che negli ultimi giorni ha permesso di generare una serie di immagini di volti – con patch, berretti, caschi rosa cartoon – diventate virali su Instagram e immediatamente riconducibili all ’estetica dell’apprezzartissimo beauty brand Rhode. In realtà, dietro a queste immagini patinate c’è un algoritmo capace di replicare con estrema precisione l’i mmaginario visivo del brand di Hailey Bieber, ma senza alcun legame con esso. Tutte possono diventare volti beauty, in un click: il fenomeno, delle “Rhode Girls” apre un dibattito sul rapporto fra intelligenza artificiale e comunicazione beauty, in cui distinguere il reale dal generato sta diventando sempre più complesso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Volti perfetti e un’estetica immediatamente riconoscibile, quella del brand di Hailey Bieber: su Instagram spopola il trend “Rhode Girl”. Ma non si tratta di modelle, bensì, di immagini fake di un’app di intelligenza artificiale

Leggi anche: Scopri il Rhode Birthday Edit 2025 di Hailey Bieber: tutte le novità imperdibili!

Spopola il fenomeno “eteroflessibilità”: dai giovani agli over 60 sulle app di dating la nuova frontiera del sesso. Ecco di cosa si trattaL’eteroflessibilità è un termine che descrive un atteggiamento di apertura e flessibilità nelle preferenze sessuali, diffuso tra diverse fasce di età.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: I mille volti di san Francesco; Il grande tennista italiano è il nuovo brand ambassador del marchio coreano; Le modelle di Rhode generate dall’IA stanno invadendo Instagram; San Francesco di Sales, De Caprio: Custodire voci e volti umani. Il giornalismo resti libero da algoritmi e poteri.

Come modificare foto dei volti in pochi click senza PhotoshopI n questo articolo dedicato andremo a scoprire come modificare foto dei volti in pochi click senza Photoshop Come modificare foto dei volti quando quella foto è quasi perfetta, ma l’espressione del s ... tuttotek.it

Voci e volti che non esistono: l’illusione perfetta dei video generati dall’AIMolti dei filmati generati con Veo 3 richiamano lo stile di serie tv, reportage o produzioni cinematografiche. Alcuni risultano così realistici da generare un senso di disagio. È il fenomeno ... iodonna.it

La bellezza che vediamo online sembra perfetta… ma spesso è il risultato di algoritmi che rendono i volti simmetrici, levigati, tutti uguali. Quando ho chiesto all’intelligenza artificiale di creare due volti “attraenti”, il risultato era chiaro: immagini impeccabili, m facebook