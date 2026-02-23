Il segretario generale dell’Onu António Guterres denuncia la legge del più forte

Il segretario generale dell’ONU António Guterres ha criticato l’aumento globale di comportamenti aggressivi, attribuendolo alla diffusione della “legge del più forte”. Questa tendenza, secondo lui, provoca violazioni estese dei diritti umani e si manifesta in vari conflitti e tensioni geografiche. Guterres ha sottolineato come le azioni di potenze e gruppi armati contribuiscano a un clima di instabilità crescente. La questione rimane al centro del dibattito internazionale.

“Quest’attacco non è condotto in segreto, ma alla luce del sole, spesso sotto la direzione dei potenti del mondo. Ovunque i diritti umani sono sacrificati, deliberatamente e a volte perfino con orgoglio”, ha dichiarato all’apertura della sessione annuale del Consiglio dei diritti umani a Ginevra. “Lo stato di diritto è schiacciato dalla legge del più forte”, ha sottolineato, senza citare specifici stati o leader. Guterres ha aggiunto che “quando i diritti umani crollano, crolla tutto il resto. Viviamo in un mondo in cui le sofferenze di massa sono considerate normali, in cui gli esseri umani sono usati come merce di scambio e in cui il diritto internazionale è visto come un ostacolo”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

