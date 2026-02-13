GUIDA TV 13 FEBBRAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 20:35 23:20 Affari Tuoi: Nella Buona e Nella Cattiva Sorte Tutti Suonano Sanremo Game Show Doc. Rai2 21:00 23:10 Pattinaggio di Figura Notti Olimpiche Sport Talk Show Rai3 21:25 23:10 Past Lives Radix Film Rubrica Rete 4 21:35 00:55 Quarto Grado Made in Italy Inchieste Serie Tv Canale 5 21:55 00:45 Io Sono Farah 1ªTv Tg5 Serie Tv Notiziario Italia 1 21:25 00:15 Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare Pacific Rim Film Film La7 21:15 01:00 Propaganda Live TgLa7 Satira Notiziario Tv8 21:35 22:45 Cucine da Incubo 1ªTv Cucine da Incubo R Talent Show Talent Show Nove 21:30 23:10 I Migliori Fratelli di Crozza Che Tempo Che Fa: Bis Satira Talk Show N. 🔗 Leggi su Bubinoblog

