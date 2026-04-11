Domani alle 18:30 si terrà all’Alcott Arena una partita di Serie A tra Guerri Napoli e Nutribullet Treviso, valida per la 26ª giornata del campionato. La squadra di casa si presenta dopo una settimana di allenamenti con il coach Repesa, mentre la formazione ospite si prepara per affrontare l’impegno con entusiasmo dopo un buon periodo di preparazione. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Domani alle 18:30 l’Alcott Arena ospiterà la sfida della 26ª giornata di Serie A tra Guerri Napoli e Nutribullet Treviso. Dopo una settimana intensa iniziata con l’esonero di Alessandro Magro e l’ingaggio del nuovo coach, Jasmin Repesa, i partenopei sono chiamati al riscatto dopo i recenti scivoloni in trasferta contro Cremona e Brescia. La partita di domani è, a tutti gli effetti, la più importante della stagione. Affronteranno il fanalino di coda del campionato, una formazione che però si presenta in grande spolvero: il gruppo guidato da coach Nicola è infatti reduce da tre successi consecutivi su Cremona, Sassari e Tortona, ma se dovessero vincerebbe si avvicinerebbero ad una sola vittoria dalla Guerri.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Guerri Napoli pronta per Treviso, Caruso: “Ottima settimana con Repesa, siamo carichi”

Jasmin Repesa è il nuovo allenatore della Guerri NapoliJasmin Repesa è il nuovo head coach della Guerri Napoli dopo l’esonero di Alessandro Magro.

Guerri Napoli, arriva Repesa: l’esperto croato per l’impresa playoffJasmin Repesa torna a guidare una squadra in Italia, prendendo le redini della Guerri di Napoli dopo l’esonero di Alessandro Magro.