Buona la prima per Repesa Guerri Napoli batte Treviso 88-71 | salvezza ad un passo

La Guerri Napoli Basketball ha vinto la partita contro Treviso con il risultato di 88-71 davanti al proprio pubblico. Questa è la prima partita con Repesa come allenatore, e in campo sono tornati Mitrou-Long, che ha segnato 14 punti, e Faggian, che ha fatto parte del quintetto iniziale. Nel primo quarto, la squadra ha mostrato un buon avvio sotto la guida del nuovo tecnico.

Importante vittoria davanti al pubblico di casa per la Guerri Napoli Basketball, alla prima di Repesa: battuto Treviso con il ritorno di Mitrou-Long in campo (14 punti) Primo quarto Prima di Repesa da allenatore della Guerri Napoli e nel quintetto figura Faggian. C’è anche il ritorno di Mitrou-Long. I primi tre punti sono di Doyle. E Macura risponde dall’angolo con una bomba. Buonissimo l’impatto di Faggian, che chiude il primo quarto con 7 punti e due triple. Meno arrembante l’ingresso di Bolton, fuori dal quintetto iniziale. Impreciso e sprecone. Nel finale di parziale, Treviso accorcia. 17-15 Secondo quarto Primo minuto difficile per gli azzurri, con Repesa costretto al timeout.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Buona la prima per Repesa, Guerri Napoli batte Treviso 88-71: salvezza ad un passo Guerri Napoli pronta per Treviso, Caruso: “Ottima settimana con Repesa, siamo carichi”Domani alle 18:30 l’Alcott Arena ospiterà la sfida della 26ª giornata di Serie A tra Guerri Napoli e Nutribullet Treviso. Leggi anche: Cremona batte Napoli 88-81: sconfitta per la Guerri nella LegaBasket Serie A.