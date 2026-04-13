Guerra l’Iran durissimo | Rimpiangerete i prezzi del carburante Trump | Elimineremo chi viola blocco Usa

La tensione tra Stati Uniti e Iran si intensifica dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan, con minacce militari e misure come il blocco dello Stretto di Hormuz. In risposta, il governo iraniano ha dichiarato che chi viola le restrizioni pagherà un prezzo elevato, mentre l’amministrazione statunitense ha annunciato che eliminerà tutte le persone coinvolte nel blocco. La situazione ha provocato reazioni sui mercati e un aumento delle tensioni nella regione.

La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase ancora più delicata. Dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan, la tensione si alza rapidamente tra minacce militari, blocco dello Stretto di Hormuz e mercati in fibrillazione. Washington valuta nuove mosse per uscire dallo stallo, mentre la diplomazia prova a restare in piedi tra dichiarazioni sempre più dure e segnali contraddittori. Il ministro degli esteri iraniano rivela che si era ad un passo dall’accordo, sfumato per irrigidimento Usa. Gli Stati Uniti hanno annunciato il via al blocco di Hormuz e si sono detti preparati a ogni scenario. 16.30 Trump: “Saranno eliminate” Il presidente americano, Donald Trump, torna a minacciare di “eliminare” le navi iraniane che tentano di violare il blocco navale imposto dagli Stati Uniti a partire dalle 16.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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