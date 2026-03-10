Trump | La guerra in Iran sta per finire E i prezzi del petrolio calano Colpito il quartier generale Usa in Kurdistan Nuovi raid su Teheran

In un quadro di tensioni in Medio Oriente, un rappresentante statunitense ha dichiarato che la guerra in Iran sta per concludersi, portando a una diminuzione dei prezzi del petrolio. Nel frattempo, il quartier generale statunitense in Kurdistan è stato colpito da un attacco, e sono stati condotti nuovi raid su Teheran. Ieri, inoltre, si è tenuta una telefonata di un’ora tra il presidente russo e quello statunitense.

Ieri la telefonata fra il presidente americano e quello russo Trump con la Nato che ha alzato i livelli di guardia dopo l’intercettazione di un missile sui cieli della Turchia Roma, 10 marzo 2026 – Mentre continuano i raid sull’Iran, ieri c’è stata una telefonata di un’ora fra Putin e Trump. Il presidente Usa ha dichiarato che “la guerra sta per finire” mentre nel colloqui il leader russo ha ribadito la necessità di porre fine al conflitto in Medio Oriente (aggiungendo che in Ucraina, grazie all’avanzata russa, presto Zelensky sarà costretto a un accordo). Ma questa mattina i prezzi del petrolio in calo sui mercati asiatici, con i future sul Brent scesi sotto i 95 dollari al barile, dopo essere schizzati ieri a quasi 120 dollari, a 92,85 dollari (-6,17%), e quelli sul Wti scivolati sotto i 90 a 88,52 dollari al barile (-6,56%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Trump ha affermato che l'operazione militare contro l'Iran sta raggiungendo i propri obiettivi

