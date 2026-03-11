Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che il conflitto con l’Iran potrebbe terminare presto, mentre a Teheran si avverte l’allerta e si parla di un possibile incremento del prezzo del petrolio fino a 200 dollari. Le dichiarazioni arrivano in un momento di tensioni crescenti tra le due parti, con scontri e richiami alla preparazione militare da entrambe le sponde.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il conflitto con l’Iran potrebbe concludersi in tempi brevi. In un’intervista rilasciata ad Axios, il leader americano ha affermato che gli obiettivi militari iraniani sono ormai quasi completamente colpiti. Secondo Trump, infatti, “non c’è praticamente più nulla da bombardare”, segno – a suo dire – dell’efficacia delle operazioni militari condotte finora. “La guerra sta andando meglio del previsto”. Nel corso dell’intervista, Trump ha sostenuto che l’andamento della guerra è estremamente positivo per gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Teheran: ‘Preparatevi al petrolio a 200 dollari’. Trump: “La guerra con l’Iran finirà presto”

Articoli correlati

Leggi anche: Guerra in Iran: colpite navi a Hormuz. Teheran: “Petrolio a 200 dollari al barile”. Trump: “Il conflitto finirà presto, decido io quando”

Leggi anche: Iran, Teheran avverte: “Preparatevi a costo petrolio a 200 dollari al barile”

Le parole di Trump sull’attacco contro l’Iran

Una raccolta di contenuti su Teheran 'Preparatevi al petrolio a 200...

Temi più discussi: Il piano dell'Iran per il petrolio a 200 dollari; Teheran, 'preparatevi al petrolio a 200 dollari al barile'; Guerra in Iran, rialzi alle stelle per carburanti e gas. Prezzi fissi contro il caro-bolletta; Cargo colpito nello Stretto di Hormuz. La fregata italiana arrivata a Cipro - LIVE BLOG.

Iran, Teheran avverte: Preparatevi a costo petrolio a 200 dollari al barileSale la tensione sul fronte energetico e geopolitico in Medio Oriente. Preparatevi a un barile di petrolio a 200 dollari, perché il prezzo del petrolio ... lapresse.it

Teheran, 'preparatevi al petrolio a 200 dollari al barile'(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Preparatevi al raggiungimento dei 200 dollari al barile perché il prezzo del petrolio dipende dalla sicurezza regionale che avete destabilizzato. L'avvertimento a Usa e Israe ... altoadige.it

Teheran si auto-esclude dai mondiali di calcio e rilancia la minaccia energetica. Oggi nella capitale funerali di massa per i comandanti delle Guardie Rivoluzionarie - facebook.com facebook

Iran, il pianto di Teheran - la Repubblica x.com