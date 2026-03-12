Salento accusa | nel pub quattro lavoratori in nero su otto sanzioni e proposta di sospensione Guardia di finanza

La Guardia di finanza ha effettuato controlli in un pub del Salento, riscontrando otto lavoratori impiegati, di cui quattro in nero. Durante le verifiche sono state comminate sanzioni e avanzata una proposta di sospensione dell’attività. L’intervento fa parte di un’operazione di vigilanza volta a verificare il rispetto delle normative sul lavoro. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti per ulteriori provvedimenti.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nell'ambito dell'attività di vigilanza finalizzata al contrasto del lavoro sommerso e alla verifica del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, i Finanzieri della Sezione Operativa Navale di Otranto, coordinati dal Reparto Operativo Aeronavale di Bari, hanno avviato specifici controlli in occasione della celebrazione della "giornata internazionale della donna". In particolare, all'atto dell'accesso in un pub del Nord Salento, le Fiamme Gialle hanno identificato otto lavoratori intenti a prestare la propria opera alle dipendenze della società ispezionata, accertando che quattro di essi erano di fatto assunti "in nero". 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Salento, accusa: nel pub quattro lavoratori in nero su otto, sanzioni e proposta di sospensione Guardia di finanza