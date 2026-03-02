Conferenza stampa Gatti post Roma Juve | Per come si era messa la partita è un punto guadagnato Gol? Per me non è stato un periodo facile Quando vesti questa maglia…

Dopo la partita Roma-Juve, il difensore bianconero ha incontrato i giornalisti per commentare il risultato. Ha affermato che, considerando come si era messa la gara, il pareggio rappresenta un punto guadagnato. Ha anche parlato di un momento personale difficile e ha sottolineato l’importanza di indossare la maglia della squadra. La conferenza si è svolta all’Olimpico, subito dopo il match.

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Gatti post Roma Juve: «Per come si era messa la partita, è un punto guadagnato. Gol? Per me non è stato un periodo facile. Quando vesti questa maglia…»

Conferenza stampa Patric post Juve Lazio: «L'amarezza oggi c'è, ma dobbiamo essere fieri di indossare questa maglia»

Conferenza stampa Bisseck post Inter Juve: «Non possiamo prendere un gol così facile! Rosso a Kalulu? Rispondo così»

Mixed zone AS ROMA | POST ROMA-JUVENTUS Gasperini: Usciamo da una partita straordinaria e non ci deve abbattere una cosa del genere; Roma, Gasperini: Andare a + 7 sarebbe stato un grande passo avanti ma non abbattiamoci, siamo ancora lì; POST ROMA-JUVENTUS N'Dicka: Siamo delusi, ma dobbiamo andare avanti; Roma-Juventus 3-3, Gatti in conferenza stampa: Sarà una bella battaglia per la Champions.

Conferenza stampa Spalletti post Roma Juve: «Questi ragazzi vengono da 120 minuti in inferiorità numerica, stasera mi prendo tutto» Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo Roma

Tra Juve e Torino, La Stampa: Rimonta da Champions a Roma. E la cura D'Aversa Due volti ben distinti della città di Torino. Da un lato i tifosi bianconeri ad esultare in maniera sfrenata per aver strappato il pari in rimonta.

