Non lo guardavo Probabilmente è stato questo a fare la differenza rispetto al passato | Musetti spiega il suo step decisivo

Musetti analizza il suo progresso nel tennis, evidenziando come la fiducia crescente si rifletta nelle sue prestazioni recenti. Con 13 ace e un’elevata percentuale di punti vinti con la prima palla, il giocatore si presenta più sicuro e deciso rispetto al passato. Questo cambiamento rappresenta un passo importante nel suo percorso, sottolineando un miglioramento tecnico e mentale che contribuisce alla sua crescita nel circuito professionistico.

13 ace, quasi il 90% di punti vinti con la prima palla, una sicurezza nei propri mezzi diversa rispetto al passato. Nell’élite del tennis mondiale adesso c’è definitivamente anche Lorenzo Musetti, che ha battuto nettamente Taylor Fritz (uno che su cemento tira forte) per 3-0 (6-2, 7-5, 6-4) e adesso si prepara ad affrontare Novak Djokovic ai quarti di finale. Una vittoria in cui Musetti è rimasto concentrato dall’inizio alla fine, ha trovato continuità con i suoi colpi migliori e con il servizio. L’azzurro sembra aver fatto uno step in più rispetto agli anni precedenti, anche se Sinner e Alcaraz, sembrano ancora distanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

