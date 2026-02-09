Gruppo Servizi Associati GSA | operazione di finanziamento da 190 milioni di euro

Il Gruppo Servizi Associati ha ottenuto un prestito di 190 milioni di euro. L’operazione mira a rafforzare la sua posizione finanziaria e a finanziare i piani di crescita. La società ha deciso di rifinanziare il debito esistente e di investire in nuove risorse per sviluppare ulteriormente il business.

Gruppo Servizi Associati S.p.A. (GSA) ha perfezionato un'operazione di finanziamento da 190 milioni di euro destinata a sostenere i piani di sviluppo del business del Gruppo, rafforzandone il profilo finanziario attraverso il rifinanziamento del debito esistente e la messa a disposizione di nuove risorse per la crescita. L'operazione consente a GSA di ottenere nuove disponibilità fino a 80 milioni di euro, destinate alla futura espansione del Gruppo, anche tramite potenziali operazioni di crescita per linee esterne (M&A) e investimenti. Il finanziamento prevede l' emissione di un bond da parte di GSA, interamente sottoscritto da fondi gestiti da Pemberton Asset Management.

