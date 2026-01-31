Un’auto è uscita di strada questa notte a Norcia, ribaltandosi per circa sette metri. L’incidente è avvenuto intorno alle 4.30 in via della Circonvallazione. Sul posto sono arrivati i soccorritori e un elicottero è atterrato per portare via i feriti. Per ora non ci sono dettagli sulle cause dello schianto.

Perugia, 31 gennaio 2026 - Un grave incidente stradale si è verificato intorno 4.30 di oggi, sabato 31 gennaio, a Norcia in via della Circonvallazione dove un’auto è uscita dalla carreggiata ribaltandosi per circa sette metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Norcia, che hanno provveduto a liberare il conducente rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. La persona, cosciente ma con vari traumi, è stata affidata al personale del 118 di Norcia. Considerate le condizioni del ferito, è stato attivato l’elisoccorso Nibbio di Foligno per il trasporto d’urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auto esce di strada e si ribalta per sette metri, elisoccorso atterra nella notte

Approfondimenti su Norcia Incidente

Un incidente autonomo si è verificato oggi, lunedì 19 gennaio, sulla Statale 89 tra Manfredonia e Monte Sant'Angelo.

Nella notte di Capodanno, quattro ragazze sono rimaste coinvolte in un incidente sulla strada provinciale 95, a sud di Cerignola.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Norcia Incidente

Argomenti discussi: Ancora un incidente sulla Bidentina: auto esce di strada e finisce in un fosso profondo 5 metri; Incidente stradale a Olmedo, l’auto esce di strada e si schianta su un albero, donna ricoverata in ospedale; Villanterio, auto esce di strada e si ribalta in un canale: due feriti gravi; Incidente a Torino: furgone esce di strada e danneggia un’auto parcheggiata e un'aiuola.

Auto esce di strada e si ribalta per sette metri, elisoccorso atterra nella notteL’incidente è avvenuto all’alba. L’uomo, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco ... lanazione.it

Paura in provincia di Como: l’auto esce di strada e sfonda la ringhiera pedonale, un feritoIntervento dei vigili del fuoco ieri sera, 30 gennaio, poco prima di mezzanotte in via Lavezzari a Lomazzo per un incidente stradale. Per ragioni da chiarire un’auto è finita fuori strada sfondando un ... comozero.it

CRONACA - SS36. Auto esce di strada, code in direzione Milano all’altezza di Bosisio https://lecconotizie.com/cronaca/ss36-auto-esce-di-strada-code-in-direzione-milano-allaltezza-di-bosisio/ - facebook.com facebook

L’ #auto esce di strada e finisce nel fosso: paura a #Cortile di #Carpi x.com