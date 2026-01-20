Una Commissione per controllare i prezzi del grano duro gli agricoltori pugliesi esultano | Battaglia per il giusto valore

Il Governo ha istituito ufficialmente la Commissione Unica Nazionale del Grano Duro, un passo importante per monitorare e stabilizzare i prezzi di mercato. Gli agricoltori pugliesi accolgono questa misura con soddisfazione, ritenendola un segnale di attenzione alle esigenze del settore. La creazione di un organismo di controllo mira a garantire un equilibrio più equo tra produttori e mercato, contribuendo alla tutela dei valori del grano duro.

Esultano gli agricoltori pugliesi per l'istituzione ufficiale, da parte del Governo, della Cun (Commissione Unica Nazionale del Grano Duro). “È un’ottima notizia - ha commentato Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale e presidente regionale di Cia Agricoltori Italiani - ma questo è un punto di partenza, non di arrivo: l’obiettivo a cui occorre continuare a lavorare, a partire dalla piena operatività della Cun, è quello di ristabilire condizioni di equità lungo la filiera, perché oggi il prezzo al produttore per il frumento italiano di maggior pregio è al di sotto dei costi di produzione”.🔗 Leggi su Baritoday.it

