Almanacco | Lunedì 13 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Il 13 aprile è il 104º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 262 giorni ancora da trascorrere. In questa data si celebra il santo del giorno, San Martino I, e si ricorda il proverbio
Lunedì 13 Aprile è il 104° giorno del calendario gregoriano. Mancano 262 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Martino IProverbio di AprileAprile, dolce dormireISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1966 – Iraq: il presidente Abd al-Salam Arif muore precipitando con.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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