Spettacolo di luci e musica | i grandi nomi del palco all’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano 2026

Questa sera allo stadio San Siro di Milano si svolge la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026. È il primo grande evento che unisce le due località, Milano e Cortina d’Ampezzo, in una festa internazionale di luci e musica. La giornata si preannuncia ricca di spettacolo e di emozioni, con artisti e atleti pronti a dare il via a due settimane di gare. La città si prepara ad accogliere migliaia di spettatori, italiani e stranieri, che vivranno questa grande festa sportiva.

Il 6 febbraio 2026, allo stadio San Siro di Milano, si terrà la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali, un evento che per la prima volta in Italia unisce le città di Milano e Cortina d’Ampezzo in un grande spettacolo internazionale. L’occasione, che segna l’inizio ufficiale delle gare, sarà caratterizzata da un’inedita sinergia tra sport, arte e cultura, con un palco che ospiterà artisti di fama mondiale e personalità del panorama italiano. Tra i protagonisti, Mariah Carey, la cantante statunitense icona del pop degli anni Novanta, che porterà sul palco il suo stile vocale riconoscibile in tutto il mondo, rendendo la serata un momento di incontro tra tradizione olimpica e musica globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spettacolo di luci e musica: i grandi nomi del palco all’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano 2026 Approfondimenti su Milano Cortina Come cambia la viabilità a zone per via delle tante cerimonie legate all'apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Dal 2 al 6 febbraio 2026, Milano cambia volto per l’apertura delle Olimpiadi Invernali. Milano Cortina 2026, Laura Pausini alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Laura Pausini parteciperà come artista alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prevista per il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. -100 giorni ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: A Saronno la Giöbia si rinnova con uno spettacolo di luci e fuoco in piazza Libertà; Valencia si sveglia a colpi di polvere da sparo! Macrodespertà Fallas 2026; Ardea, Natale di luci e polemiche: 93mila euro per le luminarie festive - Quotidiano La Voce; Lo spettacolo d’arte e di luce del Circo Castellucci per Ruvo Solidale. A Saronno la Giöbia si rinnova con uno spettacolo di luci e fuoco in piazza LibertàQuesta sera alle 20,45 lo spettacolo di Lux Arcana che rilegge in chiave moderna l'antico rito propiziatorio del falò ... varesenews.it Grande successo a Saronno per la Giöbia tra luci e fuoco in piazza LibertàUno spettacolo suggestivo e partecipato ha celebrato ieri sera la Giöbia nel cuore di Saronno, rinnovando una tradizione cara alla comunità con linguaggi moderni ... varesenews.it Spettacolo di luci e fuoco in piazza Libertà, grande partecipazione a Saronno. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.