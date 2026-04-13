Grande successo per il Lions Day di Sondrio

Nel centro di Sondrio si è tenuto il Lions Day, un evento che ha visto una grande affluenza di persone. La manifestazione si è svolta in piazza Campello, con i club locali impegnati in iniziative di prevenzione e solidarietà. Durante la giornata, sono state offerte informazioni, servizi e attività volte a coinvolgere direttamente i cittadini, evidenziando l’impegno del gruppo nel territorio.

Grande partecipazione al Lions Day di Sondrio: prevenzione e solidarietà in piazza.Si è svolta in piazza Campello, nel cuore di Sondrio, la giornata dedicata al Lions Day, un appuntamento che ha visto protagonisti i club della provincia uniti per incontrare direttamente la cittadinanza e.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Sondrio, prevenzione e solidarietà in piazza Campello con il Lions DaySondrio, 13 aprile 2026 – Si è svolta in piazza Campello, nel cuore di Sondrio, la giornata dedicata al Lions Day, un appuntamento che ha visto... Leggi anche: Lions Club di Avellino e Benevento insieme per il “Lions Day”