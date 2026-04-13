Granada oro alla cinese Wang Zifei | trionfo per soli 0,5 punti

A Granada si è conclusa la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno con la vittoria della sportiva cinese Wang Zifei nella gara femminile di carabina da 10 metri. La finale si è conclusa con un margine di soli 0,5 punti tra la vincitrice e la seconda classificata, confermando l’equilibrio tra le atlete in gara. La competizione si è svolta in un’atmosfera di grande concentrazione e tensione, con i partecipanti impegnati nelle ultime serie di tiro.

La disciplina della carabina da 10 metri femminile ha sancito la conclusione del primo appuntamento della Coppa del Mondo 2026 a Granada, in Spagna, con il trionfo della cinese Wang Zifei. La competizione si è chiusa con un podio che vede la Cina dominare la scena, mentre le atlete italiane non sono riuscite a superare la fase delle qualificazioni. Il finale di gara in territorio spagnolo è stato caratterizzato da una sfida serrata tra le principali contendenti. Wang Zifei è riuscita a conquistare l’oro dopo una serie di 24 colpi regolamentari, superando la norvegese Jeanette Hegg Duestad per un distacco minimo di appena mezzo punto. Il punteggio finale ha la cinese chiudere a quota 252.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Granada, oro alla cinese Wang Zifei: trionfo per soli 0,5 punti Tiro a segno, Wang Zifei si impone a Granada nella carabina da 10 metri femminileSi chiude a Granada, in Spagna, si chiude la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: l’ultima finale in programma era quella della... Leggi anche: Granada, Shen Yiyao schiaccia la concorrenza: oro cinese al tiro